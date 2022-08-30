TOGG'da son dakika gelişmesi! Resmen duyuruldu! İşte yollarda olacağı tarih!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Başakşehir'e gelen Varank'a, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas eşlik etti.

TARİH VERİLDİ

Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında konuşan Varank, Gemlik'te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını duyurarak, ilk araçların 2023 Mart'ta TOGG satışlarının başlayacağını, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi.