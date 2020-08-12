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TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama!

Yerli otomobil fiyat açıklamalarına ilişkin Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan paylaşımda, “2022’den önce açıklamamız mümkün değil” ifadesine yer verildi.

TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin Otomobili’nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022’den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz” 

TOGG'un paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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