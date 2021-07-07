Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararları, 07 Temmuz 2021 Tarihli, Resmi Gazetede yayımlandı​. Bunun üzerine Tokat'a atanan Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan merak konusu oldu. Biz de haberimizde Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan kimdir? kaç yaşında? nereli? sorularının yanıtına yer verdik...

TOKAT EMNİYET MÜDÜRÜ ARMAĞAN ADNAN ERDOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Armağan Adnan Erdoğan 15 Mart 1968 yılında Kocaeli'nin Gölcük İlçesinde doğdu.1982 yılında Polis Koleji ve sonrasında 1990 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nde göreve başlayan Armağan Adnan Erdoğan sırası ile 1990-1997 yılları arasında Bolu İl Emniyet Müdürlüğü emrinde, 1997-2000 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü emrinde, 2000-2005 yılları arasında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü emrinde, 2005-2009 yılları arasında Van İl Emniyet Müdürlüğü emrinde, 2009-2014 yılları arasında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmış ve 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü Rütbesine Terfi ederek, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda görev yaptı.

20/01/2015 tarihli Müşterek Kararname ile Edirne İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilerek, 23/01/2015 tarihi itibariyle göreve başladı.

Son olarak Bolu'da görev yapan Armağan Adnan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.