Tokat'da eğitimin yarın tatil olup olmayacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Tokat okullar tatil mi 12 Şubat 2020? Tokat Çarşamba günü kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ 12 ŞUBAT 2020?

Tokat'ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.

Tokat'ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarınki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

Olumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

TOKAT HAKKINDA BİLGİ

Tokat eski adıyla Bizans dönemi adıyla Komana, İran dönemi adıyla Kah-Cun, Selçuklu Devleti döneminde Dar Ün-Nusret, Moğollar döneminde Sobaru adlarıyla da bilinen Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ili. Kuzeyde Samsun, kuzeydoğuda Ordu, doğu ve güneyde Sivas, güneybatıda Yozgat ve batıda Amasya illeriyle komşudur. İlçelerinden Yeşilyurt ve Sulusaray İç Anadolu Bölgesi'nde kalır.

1943 yılında Erbaa, 1944'te Artova ve Turhal, 1954 yılında Almus, 1987 yılında Pazar ve Yeşilyurt, 1990 yılında Sulusaray ve Başçiftlik ilçeleri kurulmuştur.

2020 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 12 ilçe, 37 belediye, bu belediyelerde 307 mahalle ve ayrıca 623 köy vardır. İl merkezinin denizden yüksekliği: 630 m.'dir.

Deveci dağlarının orta kesiminin kuzey yamaçlarından doğarak soldan Yeşilırmak'a kavuşan bir akarsu vadisinin yamaçlarında kurulmuş olan kent, çok engebeli bir bölgede Orta Karadeniz kıyılarını ve İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli yolların kavşağında eski bir yerleşme Tokat; kuzeyinde Samsun, kuzeydoğusunda Ordu, güneyinde Sivas, güneybatısında Yozgat, batısında: Amasya ili ile çevrilidir. İlin toplam yüzölçümü: 10.071 km²'dır. Kapladığı alan açısından Türkiye topraklarının % 1.3'ünü kapsar. Denizden yükseltisi 623 metredir. Coğrafi Koordinatları: 39° 51' – 40° 55' kuzey enlemleri ile 35° 27'- 37° 39' Doğu boylamları arasında olan Tokat, 1923 yılında il olmuş, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Zile ilçeleri bağlanmış, 1943 yılında Taşova, 1944’te Artova ve Turhal, 1954 yılında Almus, 1987 yılında Pazar ve Yeşilyurt, 1990 yılında Sulusaray ve Başçiftlik ilçeleri kurulmuştur. Tokat'a bağlı Taşova ilçesi, 1953 senesinde Amasya'ya bağlanmıştır. Merkez ilçe dahil 12 ilçenin yanında 77 belde ve 609 köy mevcuttur. Merkeze bağlı 41 mahalle, 103 köy ve 9 belde bulunmaktadır. Yüzölçümü bakımından Tokat'ın en büyük ilçesi Zile'dir. En yüksek nüfusa sahip ilçe ise Erbaa'dır.

Belli başlı akarsular Yeşilırmak, Tozanlı Kolu, Kelkit Kolu, Çekerek Kolu, Tokat Kolu, Kuruçay Kolu, Güllin Kolu, Darı Deresi Kolu, Cırcır kolu olup bilinen dağlar arasında Mamu (1770 m), Yaylacık (1620 m), Deveci (1892 m), Bugalı (1945 m), Dumanlı (2200 m), Çamlıbel (2020 m) ve Akdağ (1900 m) bulunur. Yine bilinen ovalar Kazova, Omala Ovası (Gözova), Turhal Ovası, Niksar Ovası, Erbaa Ovası, Artova Ovası, Zile Ovası, Tokat Ovası, Pazar Ovası ve Yazıbaşı Ovası'dır.

Tokat İli; İç Anadolu Bölgesi İklimi, İç-Doğu Anadolu İklimi, Karadeniz iklimi ve Orta Karadeniz iklimi arasında bir geçit özelliği gösterir. Uzun yıllar ortalamasına göre yıllık ortalama sıcaklık; en düşük 8,1 °C en fazla 14,2 °C’dir. Uzun yıllar ortalamasına göre ortalama yağış; 381,7 mm ile 586,2 mm arasındadır. Ortalama nispi nem; % 56 ile % 73 arasında değişmektedir. Yağışlar aylara göre farklılıklar göstermektedir.

Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 4 Şubat 2020 verileri)

Tokat ili nüfusu: 612.747'dir. Bu nüfusun %78,65'sı şehirlerde yaşamaktadır (2019 sonu). İlin yüzölçümü 10.044 km2'dir. İlde km2'ye 61 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 100’dür.)

İlde yıllık nüfus % 0,02 oranında (101 kişi) artmıştır. Nüfusu en çok artan ilçe: Reşadiye (% 6,54). Nüfusu en çok azalan ilçe: Pazar (-% 7,01)

04 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 12 İlçe, 37 belediye, bu belediyelerde 315 mahalle ve ayrıca 613 köy vardır.

TÜRKİYE'DE HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.