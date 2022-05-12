Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Atama Kararnamesi ile Tokat Valisi olarak atanan Numan Hatipoğlu vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Numan Hatipoğlu biyografisi...

NUMAN HATİPOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA*? NERELİ? NUMAN HATİPOĞLU BİYOGRAFİSİ

Numan Hatipoğlu,1969 Ordu Korgan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Korgan'da tamamlamıştır. 1990-1991 öğretim yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Nevşehir Kaymakam Adayı olarak memuriyete başlayan Hatipoğlu,1996 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Kırklareli Vali Yardımcısı iken 26.12.2018 tarihli ve 2018/260 ile 2018/26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile ile Gaziosmanpaşa Kaymakamlığına atanan Hatipoğlu, 12 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tokat Valisi olarak atandı.