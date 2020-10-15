Tokatspor 1-2 Erbaaspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu heyecanı devam ediyor. 1. Tur maçlarının oynandığı haftada son maç gününde üç maç bulunuyor. Bu maçların arasından Tokatspor - Erbaaspor maçının detaylarını haberimizde verdik. 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Tokatspor, liginde 5 puanla 10. sırada bulunuyor. 3.Lig 3.Grup'ta yoluna devam eden Erbaaspor ise liginde 1 puanla 16. sırada bulunuyor. Türkiye Kupası 1. Tur'da karşılaşacak olan iki takım, mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Tokatspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TOKATSPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tokatspor - Erbaaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele bugün saat, 14.30'da Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Adem Cinek olacak. Adem Cinek'in yardımcılıklarını ise Metin Yalçın ve Aykut Yılmaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın her sezon olduğu gibi bu sezonda yayıncısı Turkuvaz Grubu oldu. Dolayısıyla 1. Tur maçları A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Tokatspor - Erbaaspor maçını da saat 14.30'da A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Erbaaspor, Tokatspor'u sahasında 2-1'lik skorla mağlup etti.

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Adem Cinek xx, Metin Yalçın xx, Buğracan Semercioğlu xx

Tokatspor: Nailcan xx, Berkcan xx, Ali Kemal xxx, Abdulbaki xx (Abdul Aziz dk. 46 xx), Ahmet xx (Mert dk. 90 ?), Furkan xx, Eray xx (Eser dk. 46), Kağan xx, Sabrican xx (Mustafa xx dk. 46), Deniz xx, Mehmet xx (Bayram dk 74)

Erbaaspor: Taylan xxx, Fikret xx, Barış xxx, Emre xx, Yağız xx (Furkan dk. 83 ?), Canberk xxx, Oğuzhan xx (Furkan dk. 26 xx), Yusuf xx (Emirhan dk. 83 ?), Burak xx, Talha xx, Ertuğrul xx,

Goller: Ali Kemal (dk. 67) Tokatspor, Canberk (dk. 34), Barış (dk. 45) Erbaaspor

Kırmızı kart: Fikret (dk. 77) (Erbaaspor)

Sarı kartlar: Sabrican, Mustafa, Ahmet (Tokatspor), Furkan, Burak, Yusuf, Emre, Taylan (Erbaaspor)