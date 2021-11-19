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Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan vatandaş canını zor kurtardı: Ben ayıya sarıldım güreş yaptık, kaldırıp atınca çekip gitti

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ahıra giderken ayı saldırısına uğrayan çiftçi Şenel Yıldız, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaya ilişkin konuşan Yıldız," Ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca, ayı çekip gitti." dedi.

Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan vatandaş canını zor kurtardı: Ben ayıya sarıldım güreş yaptık, kaldırıp atınca çekip gitti

Alınan bilgilere göre olay Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve ve 2 çocuk babası olan 41 yaşındaki Şenel Yıldız akşam saatlerinde ahıra giderken bir anda ayı saldırdı. Ayı ile boğuşan ve bağırmasının ardından köylülerin yardımına koştuğu Şenel, kolları ve bacaklarından yaralandı. 

Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan vatandaş canını zor kurtardı: Ben ayıya sarıldım güreş yaptık, kaldırıp atınca çekip gitti

VÜCUDUNDA DERİN YARALAR OLUŞTU

Köylüler tarafından otomobille Reşadiye Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Ambulansla hastaneye getirilen ve burada tedavi altına alınan Yıldız'ın vücudunda ayı ısırması ve pençe darbeleri nedeniyle derin yaralar oluştu. Vücuduna dikiş atılan Yıldız, yaşadığı olayı anlattı.

Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan vatandaş canını zor kurtardı: Ben ayıya sarıldım güreş yaptık, kaldırıp atınca çekip gitti

"AYI KALDIRIP ATINCA AYI ÇEKİP GİTTİ"

Bahçede duyduğu hışırtı sonrası ayının kendisine doğru geldiğini gördüğünü ifade eden Yıldız, " Önce bacaklarımdan tutarak pençe attı. O arada ben ayıya sarıldım, güreş yaptık. Yer meyilli olduğu için ayıyı kaldırıp atınca ayı çekip gitti. Ölümle burun buruna geldim. Cesaretim sayesinde yaşıyorum. Çünkü ayı bayağı büyüktü” diye konuştu. 

Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan vatandaş canını zor kurtardı: Ben ayıya sarıldım güreş yaptık, kaldırıp atınca çekip gitti

"BACAĞIMI BIRAKMADI, BENDE ONU BIRAKMADIM"

Ayıların bu aylarda ağaçlardan dökülen meyveler için geldiğini belirten Yıldız, "O nedenle bahçede bir anda karşılaştık. Bacağımı bırakmadı, ben onu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış” şeklinde konuştu. 

Tokat'ta ayı saldırısına uğrayan vatandaş canını zor kurtardı: Ben ayıya sarıldım güreş yaptık, kaldırıp atınca çekip gitti

Tayfun Altuntaş
Editör
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