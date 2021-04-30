Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Korku dolu anlar yaşandı

Edinilen bilgiye göre Reşadiye ilçesinde bağlı Bozçalı Beldesinde dün akşam saatlerinde dolu yağdı. Birkaç dakika süren dolu yağışı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dolu yağışı PVC kaplamalı belediyeye ait halı sahanının tavanını delik deşik etti. Tavandan kopan parçalar halı sahanın zeminin kapladı. Bölgede incelemelerde bulunan Bozçali Belediye Başkanı Yücel Gülbahar, ilk defa bu şekilde bir dolu yağışı ile karşılaştıklarını kaydetti. Halı sahanın tavanında oluşan zararın dolu yağışının verdiği hasarı gözler önüne serdiğini belirten Gübahar, "Halı sahanın bu durumda olduğunu gözlerimize inanamadık. Rabbim daha büyük afetlardan bizi korusun. Ceviz büyüklüğünde yağdı. İnsanın başına gelse zarar verebilirdi. Ama rabbime şükür beldemizde halı sahanın dışında herhangi bir tahribat olmadı.

Belde sakinlerinden Ramazan Çetin (57), ömrü boyunca böyle büyüklükte dolu yağışı görmediğini söyledi. Dolu yağışını bazı evlerin yalıtım kaplamalarına zarar verdiğini ifade eden Çetin, büyük bir felaketin eşiğinden döndüklerini dile getirdi.

Öte yandan dolu yağışı Başçiftlik ilçesi ile Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyünde etkili olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI