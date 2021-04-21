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Tokat'ta endişelendiren görüntü: Yüzlerce balık kıyıya vurdu

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Sulugöl Göletinde kıyıya vuran ölü balıklar vatandaşların endişelenmesin neden oldu.

Tokat'ta endişelendiren görüntü: Yüzlerce balık kıyıya vurdu

Niksar ilçesine bağlı Sulugöl köyünde bulunan gölette toplu balık ölümlerini köylüler fark ederek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler gölden su ve ölü balıklardan numune aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Namık Özdüzgün, ilk yaptıkları tespitlerde suya herhangi bir zehrin karışmadığını balık ölümlerinin nedenin yapılacak olan tahliller sonucu ortaya çıkacağını kaydetti. Gölde aşırı oranda balık ölümü ile karşılaştıklarını belirten Özdüzgün, "Kurumumuzun veteriner hekimi gerekli incelemeleri yaptı. Su ve balık numunelerini aldık, laboratuvara göndereceğiz. Analiz sonuçlarını öğrendikten sonra da neler yapılabilir bunun için bir çözüm bulacağız. Ama şu anki durum itibari ile sudaki oksijen azlığından dolayı balık ölümlerinin arttığını söyleyebiliriz. Herhangi bir zehirlenme söz konusu değil, vatandaşlarımızın endişelerini anlıyoruz ama korkulacak bu durum yok" dedi.

BALIK ÖLÜMLERİNİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Veteriner Hekim İsa Durmuş ise yaklaşık 1,5 ay önce aynı manzara ile karşılaştıklarını hatırlattı. Balık ölümlerinde aşırı artış gözlemlediklerini belirten Durmuş, "Yaklaşık bir buçuk ay önce de buna benzer yağmur ve kar olmadığı zamanda da balık ölümleri olmuştu. Yine ve su ve balık numunelerimizi alarak ilgili kurumlarımıza göndermiştik. Su ve balık numuneleri toksikolojik incelemelerden geçti, hem suda hem de balıklarda herhangi bir zehirlenme vakası söz konusu değil. Yapılan inceleme ile sudaki oksijen seviyesinin düştüğü tespit edildi. Çok yoğun bir balık üremesi var ve suda oksijen azlığı var diye düşünüyoruz. Bugün yine tekrardan yeni numunelerimizi aldık tekrardan incelenmek üzere ilgili kurumlarımıza gönderip sonuçlarını öğreneceğiz" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tokat'ta endişelendiren görüntü: Yüzlerce balık kıyıya vurdu

Tokat'ta endişelendiren görüntü: Yüzlerce balık kıyıya vurdu

Tokat'ta endişelendiren görüntü: Yüzlerce balık kıyıya vurdu

Tokat'ta endişelendiren görüntü: Yüzlerce balık kıyıya vurdu

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