Tokat'ta kaçakçılık operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Tokat merkezli üç ilde yapılan silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Tokat'ta kaçakçılık operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığınca silah kaçakçılığı ve ticareti suçu dahilinde Tokat, Ordu ve Sivas'ta 17 şüpheliye yönelik 19 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

CEPHANELİĞİ ARATMADI

133 personelin katılımı ile operasyonda belirlenen adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 7 adet şarjör, 2 adet kama, 182 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 250 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 255 adet av tüfeği fişeği, 2 adet 7.62 mm çapında uzun namlulu tüfek fişeği, 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince 16 şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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