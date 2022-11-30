Tokat'ta kaçakçılık operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı Tokat merkezli üç ilde yapılan silah kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirilirken, 16 kişi gözaltına alındı.

Melahat Ersoy Editör