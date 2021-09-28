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  3. Tokat'ta kaybolan Aynur Özkan'ın gölette cansız bedeni bulundu

Tokat'ta kaybolan Aynur Özkan'ın gölette cansız bedeni bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan 54 yaşındaki Aynur Özkan'ın cansız bedeni Suluköy Göleti'nde bulundu.

Tokat'ta kaybolan Aynur Özkan'ın gölette cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre Niksar ilçesindeki Kültür Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki Aynur Özkan, evinden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyince yakınları kayıp olduğunu belirterek emniyette ihbarda bulundu. 

CESEDİ BULUNDU

Özkan'ın son olarak ticari bir taksi ile Suluköy Göleti'ne gittiğini öğrenen yakınları, bölgede arama yaptı. Yapılan aramada Özkan'ın cesedi, göletin kenarında suyun içinde bulundu.

Özkan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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