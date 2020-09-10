Tokat'ta Kızkayası köyü karantinaya alındı

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması için karantina uygulamaları sürüyor. Bu kapsamda Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyü karantinaya alındı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Kızkayası köyünde 10 Eylül 2020 saat 18.00'den başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir"

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr " adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, dün 111 bin 193 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 943 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 254 bin 188'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, vaka sayısı 284 bin 943, vefat sayısı 6 bin 837 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1181, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"1673 TANI KONMUŞ HASTAMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110 binden fazla yapılan test sonucunda 1673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.