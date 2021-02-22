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Tokat'ta pancar uğruna virüsü yok saydılar

Türkiye'de oransal en çok korona vakasının görüldüğü iller arasında yer alan Tokat'ta kameralara pes dedirten görüntülüler yansıdı.

Tokat'ta pancar uğruna virüsü yok saydılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı korona virüs tablosunda Karadeniz'de vaka sayısı artan iller sıralamasında 7. sırada bulunan Tokat’ta haftanın ilk günü şaşırtan yoğunluk fotoğraflara yansıdı  Vatandaşlar bir banka şubesi önünde şeker pancarı alabilmek için sosyal mesafeyi hiçe sayıp uzun kuyruklar oluşturdu.

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ESNAF ENDİŞELİ

Vaka sayıları göze alındığında normalleşme sürecinin uygulanacak olması riskli illerde bulunan esnafları endişelendiriyor. Tokat'ta oluşan kötü tablo nedeni ile iş yerlerini açamama korkusu yaşayan esnaflardan Ahmet Duran Tuğrul, en çok mağdur olanın lokantalar olduğunu küçük esnaf olarak zor durumda olduklarını ve çoğu arkadaşlarının kepenk kapattığını söyledi. Esnaf Ömer Ölmez ise 1 Mart'ta iş yerlerini açmayı umut ettiklerini ifade etti.

 

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