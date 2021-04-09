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Tokat'ta polis haftası dolayısıyla çekilen klip ilgi görüyor

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tokat Emniyet Müdürlüğünce polislerin kenti tarihi yerlerinde türkü söylediği bir klip hazırlanarak Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip büyük ilgi gördü.

Tokat'ta polis haftası dolayısıyla çekilen klip ilgi görüyor

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 8 polis, Tokat yöresine ait "Sabahın seherinde ötüyor kuşlar" türküsünü kentteki 8 tarihi yerde seslendirdi.

Polislerin gün içinde yaptığı çalışmaların da yer aldığı ve Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, gazetecilere, Polis Haftası dolayısıyla bir klip hazırladıklarını söyledi.

Topaloğlu, "Hazırladığımız kliple birimlerinin nasıl çalıştığını vatandaşlara göstermek istedik. Hangi saatlerde nasıl çalışıyoruz? Sabah başlıyoruz akşama kadar neler yapıyoruz?" dedi.

Klipte türküyü polislerin söylediğini dile getiren Topaloğlu şunları kaydetti:

"Bizim görünmeyen yüzümüz var. Sadece polis değiliz, biz de insanız. Arkadaşlarımızdan müzik ve spor ile uğraşanlar var. Arkadaşlarımız ile bir araya geldik, böyle bir klip hazırladık. Klip, Tokat'ın tanıtımı da oldu. Çok güzel yerleri var Tokat'ın, bunları da göstermiş oluyoruz. Tokat halkının güvenliği ve huzuru için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız ile gurur duydum. Hoşumuza da gitti. Çok stresli, yoğun çalışma ortamlarımız oluyor. Böyle şeylerle uğraşarak kendimizi dinlendirmiş oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

 

Tokat'ta polis haftası dolayısıyla çekilen klip ilgi görüyor

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