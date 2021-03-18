Tokelau'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tokelau'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tokelau, Polinezya ada öbeği içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde, Yeni Zelanda'ya tam bağımlı bir bölgedir. Birçok küçük Okyanusya ülkesi gibi mercan adalardan oluşur. Tokelau resmî olarak bir başkente sahip olmayıp, her üç mercan adasının merkezî yerleşim yerleri bulunmaktadır.

Tokelau'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Tokelau 1400 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 241. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00000018 olduğu görülmektedir.

Tokelau'nun Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Tokelau'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Tokelau'nun yüz ölçümü 13 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tokelau'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 12 km²

Tokelau'nun Haritadaki Yeri / Konumu