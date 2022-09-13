Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmasından sonra ev ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar "TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman başlıyor, başlayacak 2022? Başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte merak edilenler..

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞLAYACAK?

81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği haber ile yarından itibaren başlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması,

• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)



• Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 14.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 16.000 TL olarak uygulanmaktadır.)

• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

18 yaşını doldurmuş, daha önce TOKİ ile ev sahibi olmamış, kendisi, eşi veya çocuğu üzerine tapulu konutu bulunmayan, belirlenen proje illerinde en az 1 yıl kadar ikamet eden tüm vatandaşlar TOKİ Sosyal Konut Projesi'ne başvuru yapabilir.