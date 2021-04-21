Geçtiğimiz günlerde TOKİ taksitlerine ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ödemeleri olan vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine TOKİ taksitlerinde yüzde 20 indirim yapılacağını açıklamıştı. Bu haberin ardından internet kullanıcıları, TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası 2021 ne zaman başlıyor? Nasıl başvurulur? Kimler başvurabilir? başlıkları ile araştırma yapmaya başladı. Biz de merak edilen soruların yanıtına haberimizde sizler için yer verdik.

TOKİ YÜZDE 20 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşlara sağlanan ödeme kolaylığı haberini Twitter hesabı üzerinden verdi. Söz konusu paylaşımda Bakan Kurum, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

NASIL BAŞVURULUR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Vatandaşların kampanyadan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabileceğini ifade eden Bakan Kurum Twitter paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun."

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Nisan – 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunması gerekmektedir...

Kampanyaya başvurabilecek kişi profili maddeler halinde şu şekildedir: