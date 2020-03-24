Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi

Tokyo Olimpiyat Oyunları koronavirüs sebebiyle 1 sene ertelendi.

Tüm dünyada hızla yayılan ve spor organizasyonlarını olumsuz etkileyen corona virüsü nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın ertelendiği duyuruldu. Olimpiyat Oyunları’nın 2021’de yapılmasının planlandığı belirtildi. Birçok takım ve sporcu, yeterince hazırlanamadıkları için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na gitmek istemediklerini belirtmişti.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach arasında video sistemi ile yapılan toplantı sonrası taraflar, Olimpiyat Oyunları’nın bir yıl süreyle ertelenmesinde karar kıldı. Shinzo Abe, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Oyunların bir yıl ertelenmesi talebinde bulundum ve Başkan Bach da bunu itirazsız kabul etti” dedi.

Japonya Başbakanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Olimpiyat Oyunları’nın ertelendiğini duyurdu:

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) March 24, 2020

Daha önce de yine 2020 yazında yapılması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America turnuvaları da bir yıl süreyle ertelenmişti.