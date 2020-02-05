Tolga Akış kimdir? Kaç yaşında? Zeynep Bastık'ın sevgilisi ne iş yapıyor?

Zeynep Bastık'ın sevgilisi Tolga Akış kimdir? Kaç yaşında? Soruları merak konusu oldu. İşte Tolga Akış hakkındaki bilgiler..

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor. Bir süredir şarkıcı ve oyuncu Zeynep Bastık ile birlikte olan Tolga Akış’ın 7 Haziran 2020’de nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Aynı zamanda nişanlısının menajerliğini yapan Tolga Akış Zeynep Bastık'ı konserlerinde de yalnız bırakmıyor.

ÇİFT 7 TEMMUZ'DA NİKAH MASASINA OTURACAK

Youtube üzerinden en çok konuşulan ve coverları en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile evlenmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene Zeynep Bastık, ‘Bir terslik olmazsa 7 Haziran’da evleniyoruz’ demişti. Ancak koronavirüs salgını sebebiyle düğünü erteleme kararı alan çift, bu sene 7 Temmuz'da nikah masasına oturacak.