Tolgahan Sayışman kesenin ağzını açtı!

Önceki yıllarda eşi Almeda Abazi’yla baş başa tekne keyfi yapan oyuncu, bu defa kovid-19 sebebiyle ailesini de planlarına dahil etti. Sayışman, kendisi ve eşinin anne-babasıyla yapacağı tekne tatili kesenin ağzını açtı.

Ünlü oyuncunun, günlüğü 35 bin TL olduğu öğrenilen yatı bir haftalık kiraladığı öğrenildi. Salgın nedeniyle ailesini riske atmak istemeyen Sayışman, sekiz kamaralı, 44 metrelik tekne için 245 bin TL ödeyecek. Tedbirleri alan aile, tatile ise önümüzdeki hafta başlayacak.

Koronavirüs salgını sebebiyle ailesini tehlikeye atmak istemeyen Sayışman, sekiz kamaralı, 44 metrelik tekne için toplamda 245 bin TL ödeyecek. Tedbirleri alan aile, tatile ise önümüzdeki hafta başlayacak.

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

17 aralık 1981 İStanbul doğumlu olan Tolgahan Sayışman, Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International'da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008'de başrollerini Fahriye Evcen'le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde rol aldı. İzlenme rekorları kıran Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolüne hayat vermiştir. 6 Kasım'da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılının eylül ayında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, FOX TV'de yayınlanmış Lale Devri adlı dizide başrolde, Çınar rolünde oynamıştır. 2014'te vizyona giren ve başrollerini Saadet Işıl Aksoy'la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı.Şu anda Show TV'de başlayan Asla vazgeçmem dizisinde Yiğit Kozan karakterini canlandırmıştır.