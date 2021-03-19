Geçmişte yayınlanan Elveda Rumeli, Lale Devri, Siyah İnci ve Şampiyon gibi adından söz ettiren dizilerin başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım hayranlarını üzdü. Peki Tolgahan Sayışman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Tolgahan Sayışman koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Baba tarafı Selanik göçmeni, anne tarafı ise Trabzon’ludur. Nil adında bir kız kardeşi vardır. Kadıköy İntaş Lisesi’ni bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinciliği Kıvanç Tatlıtuğ’a kaptırdı. 2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore’de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti.

Bir dönem mankenlik yaptıktan sonra usta oyuncu Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

2006 yılında Dicle dizisinde canlandırdığı Ferhat karakteri ile oyunculuk hayatına adım atan Tolgahan Sayışman; Esir Kalpler, Maçolar, Dicle, Elveda Rumeli, Hepsi 1, Elveda Rumeli, Kavak Yelleri, Aşk Tutulması, Aşk Geliyorum Demez, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sürgün, Mazlum Kuzey, Asla Vazgeçmem, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Eski Sevgili, Siyah İnci, Bir Umut Yeter gibi dizilerde rol aldı. 2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Tolga Sayışman’ın bu evlilikten Efehan adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

Tolgahan Sayışman, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kafkas Fırat karakterine hayat verdi. Tolgahan Sayışman, 1.87 metre boyunda, 80 kilo ve Yay burcudur.

Tolgahan Sayışman'ın oynadığı dizi ve filmler:

2019 – Şampiyon (Fırat) (TV Dizisi)

2018 – Bir Umut Yeter (Yılmaz) (TV Dizisi)

2017 – Siyah İnci (Kenan) (TV Dizisi)

2017 – Eski Sevgili (Sinema Filmi)

2015-2016 – Asla Vazgeçmem (Yiğit) (TV Dizisi)

2015 – Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Sinema Filmi)

2014 – Mazlum Kuzey (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün (Sedat) (Sinema Filmi)

2010 – Lale Devri (Çınar) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Geliyorum Demez (Ali) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Tutulması (Uğur) (Sinema Filmi)

2007 – Elveda Rumeli (Karakalpaklı Mustafa) (TV Dizisi)

2006 – Esir Kalpler (Levent) (TV Dizisi)

2006 – Maçolar (Tuncay) (Sinema Filmi)

2006 – Dicle (Ferhat) (TV Dizisi)

TOLGAHAN SAYIŞMAN KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Az önce Kovid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum."

TOLGAHAN SAYIŞMAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmezken Instagram hesabında story paylaşan Tolgahan Sayışman tedavisine hastanede devam edeceğini duyurdu.