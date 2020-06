Tolgahan Sayışman'dan alkışlanacak hareket!

Tolgaha Sayışman ve Almeda Abazi yardım severliğini gösterdi. Ünlü oyuncu Koronavirüs sürecinden dolayı yurt içi ve yurt dışındaki kiracılarının hiçbirinden para almadı. Yakışıklı oyuncu hem örnek bir eş hem de örnek bir baba figürünün yanında yardımseverliğiyle de alkış topladı.

"DESTEK VERMEK İSTEDİM"

Salgın süreci boyunca kiracılarından para almayacağını dile getiren Sayışman, "Salgın döneminde hem yurtiçi hem yurtdışı kiracılarımdan normalleşene kadar kira almak istemedim. Tüm dünyada insanlar, ekonomik anlamda da zor günler geçiriyor. Ben de elimden geldiğince kiracılarıma bu şekilde destek vermek istedim."

Tolgahan Sayışman uzun süre aşk yaşadığı Almeda Abazi ile 13 Şubat 2017'de nikah masasına oturdu. Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman Los Angeles'ta Beverly Wilshire Hotel'de evlendi.

Tolga Sayışman’ın bu evlilikten Efehan adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

TOGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafı Selanik göçmeni, anne tarafı ise Trabzon’ludur. Nil adında bir kız kardeşi vardır. Kadıköy İntaş Lisesi’ni bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinciliği Kıvanç Tatlıtuğ’a kaptırdı. 2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore’de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti.

Bir dönem mankenlik yaptıktan sonra usta oyuncu Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

2006 yılında Dicle dizisinde canlandırdığı Ferhat karakteri ile oyunculuk hayatına adım atan Tolgahan Sayışman; Esir Kalpler, Maçolar, Dicle, Elveda Rumeli, Hepsi 1, Elveda Rumeli, Kavak Yelleri, Aşk Tutulması, Aşk Geliyorum Demez, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sürgün, Mazlum Kuzey, Asla Vazgeçmem, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Eski Sevgili, Siyah İnci, Bir Umut Yeter gibi dizilerde rol aldı. 2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Tolga Sayışman’ın bu evlilikten Efehan adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

Şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kafkas Fırat karakterine hayat veren Tolgahan Sayışman, 1.87 metre boyunda, 80 kilo ve Yay burcudur.