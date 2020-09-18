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Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tolgay Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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