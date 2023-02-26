Tom Ben Zaken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Ben Zaken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Ben Zaken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Ben Zaken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Ben Zaken 29 Ekim 1994 tarihinde Ashdod şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da טום בן זקן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Ben Zaken Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Tom Ben Zaken'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tom Ben Zaken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Ben Zaken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Ben Zaken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Ben Zaken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Ashdod

Tom Ben Zaken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Ben Zaken şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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