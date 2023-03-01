Tom Blackwell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Blackwell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Blackwell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Blackwell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Blackwell {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Blackwell Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 31 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Tom Blackwell'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tom Blackwell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Blackwell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2020 yılında Chelmsford
11 Eylül 2020 yılında Canvey Island
1 Ocak 2021 yılında Chelmsford
Tom Blackwell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Blackwell şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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