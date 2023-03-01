Tom Blair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Blair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tom Blair kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tom Blair ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.