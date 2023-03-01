Tom Blair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Blair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Blair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Blair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Blair 24 Nisan 1999 tarihinde Dorchester şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Blair Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 12 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Tom Blair'nin Weymouth FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tom Blair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Blair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Ekim 2020 yılında Eastleigh
26 Ağustos 2021 yılında Salisbury
11 Kasım 2021 yılında Eastleigh
12 Kasım 2021 yılında Weymouth FC
Tom Blair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Blair şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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