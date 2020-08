Tom Cruise kimdir? Kaç yaşında? Filmleri?

Sevilen oyuncu Tom Cruise son günlerde, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile film hazırlıklarına başlamasıyla da gündemde yerini koruyor. Bu haber, hayranlarını oldukça heyecanlandırdı.

Ünlü oyuncu, Türkiye'de televizyon ekranlarında dün akşam yayınlanan Yarının Sınırında isimli filmiyle de oldukça konuşuluyor. Sevilen aktörün hayatı ve kariyerine ait tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

TOM CRUİSE KİMDİR?

Tom Cruise 3 Temmuz 1962 de Syracuse, New York, ABD'de doğdu. 3 kız kardeşi bulunuyor. Tom Cruise'in tam adı Thomas Cruise Mapother IV 'dür. Annesi Mary Lee öğretmen, babası Thomas Cruise Mapother III ise elektrik mühendisti. Babası; girdiği her işten kısa sürede kovulduğu için ailesini yeni iş arayışlarının peşinde kasaba kasaba (Ottawa, Kanada, Louisville, Ontario, Kentucky, New Jersey, Glen Ridge ve Wayne, New Jersey) dolaştırmıştı, bu yüzden 14 yaşına gelene kadar ABD ve Kanada'da sekiz ilköğretim okulu ve üç lisede okudu. 11 yaşında iken Tom Cruise'un annesiyle babası 1974 yılında boşandılar. 14 yaşındayken rahip olmayı düşündüğü okuldan çıkarıldı. Annesiyle ve üvey babasıyla birlikte New Jersey'de yaşayan Tom Cruise, lise yıllarında oyunculuğa ilgi duymaya başlayınca rahip olma hedefini erteledi. Tom Cruise, öğrenim gördüğü Glen Ridge Lisesi öğrencilerinin oynadığı "Guys and Dolls" adlı oyunda sahneye adımını attı. 1980 yılında 18 yaşında iken o liseden ayrıldı ve New York' ta Manhattan'a yerleşti.1994'te Toronto'da pilotluk lisansı aldı.

Sinemaya 1979 yılında Franco Zeffirelli'nin "Endless Love" "Sonsuz Aşk" adlı filmiyle başladı. Ardından 1981 yılında George C. Scott, Timothy Hutton ve Sean Penn ile birlikte rol aldığı Taps'da oynadı. İlk kez Altın Küre ödülüne aday gösterildiği 1983 de "Risky Bussiness / Riskli İş" filminde, 1986 yılına gelindiğinde Top Gun adlı filmde oynadı. Ardından The Color of Money / Paranın Rengi, Rain Man / Yağmur Adam, ilk kez Oscar'a aday gösterildiği Born on the Fourth of July / Doğum Günü 4 Temmuz ve Far and Away / Uzak Ufuklar adlı filmlerde başrol oynadı.

1993 yılında oynadığı ve Teğmen J. G. Daniel Kaffee rolüyle kamera karşısına geçtiği A Few Good Man / Birkaç İyi Adam'daki performansıyla üçüncü kez Altın Küre'ye aday gösterildi. 1996'da oynadığı Jerry Maguire ise en iyi aktör dalında ikinci kez Oscar'a aday gösterilirken, en iyi aktör dalında Altın Küre ödülünü kucakladı.

1999 yılında Stanley Kubrick'in Eyes Wide Shut / Gözleri Tamamen Kapalı adlı filmde karısı Nicole Kidman ile birlikte kamera karşısına geçti. Yönetmenliğini Paul Thomas Anderson'ın üstlendiği 2000 yapımı Magnolia / Manolya adlı filmde 'en iyi yardımcı erkek oyuncu' dalında bir kez daha Altın Küre ödülüne sahip oldu.

Brian De Palma'ın Mission Impossible / Görevimiz Tehlike, John Woo'nun yönettiği devamı Mission Impossible 2 / Görevimiz Tehlike 2, Cameron Crowe'un yönettiği Vanilla Sky, Steven Spielberg'in yönettiği Minority Report / Azınlık Raporu, Edward Zwick'in yönettiği The Last Samurai / Son Samuray, Michael Mann'in yönettiği Collateral ve Dünyalar Savaşı adlı filmlerde oynadı

"Görevimiz Tehlike 2" için 75.000.000 $ alarak," bir film için en yüksek ücret alan aktör" ünvanını kazandı.

İlk evliliğini 1987 yılında 24 yaşındayken yaptı. O dönemin ünlü kadın oyuncularından 31 yaşındaki Mimi Rogers ile evlenmişti ve eşi kendisinden 7 yaş büyüktü. Üstelik Mimi Rogers, 1950'li yıllarda bilimkurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından kurulan Scientology dininin üyesiydi. Tom Cruise bu tarikata 1990 yılında katıldı. Hubbard'ın geliştirdiği din, kendisini terk eden babasının yerini almıştı. Öte yandan Mimi Rogers ile yaptığı evlilik zaten başından beri yanlıştı. Nitekim fazla uzun ömürlü olmadı ve 1990 yılı içinde sona erdi.

Tom Cruise 1990'da "Days Of Thunder" adlı filmin çekiminde Nicole Kidman ile tanışır ve Tom Cruise o sıralar Mimi Rogers ile evlidir ve bir süre sonra boşanırlar. O zamanlarda 22 yaşında bir Katolik olan Nicole Kidman ile 1990 yılının Noel gecesinde evlendi. 1987-1990 yılları arasında Mimi Rogers, 1990-2001 yılları arasında Nicole Kidman ile evli kaldı. Scientology tarikatına mensup olan Tom Cruise 18 Kasım 2006'da Katie Holmes ile Roma'da evlenmiştir.