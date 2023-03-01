Tom Dickens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Dickens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Dickens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Dickens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Dickens 10 Aralık 2002 tarihinde Cambridge şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Oliver Dickens şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Dickens Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tom Dickens, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 3 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Dickens'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tom Dickens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Dickens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ocak 2020 yılında Cambridge Utd.
10 Ocak 2020 yılında St. Neots Town
31 Mayıs 2020 yılında Cambridge Utd.
20 Temmuz 2021 yılında Chelmsford
16 Aralık 2021 yılında Cambridge Utd.
28 Ocak 2022 yılında Chelmsford
28 Şubat 2022 yılında Cambridge Utd.
12 Ağustos 2022 yılında Welling Utd.
3 Aralık 2022 yılında Cheshunt
Tom Dickens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Dickens şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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