Tom Knowles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Knowles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Knowles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Knowles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Knowles 27 Eylül 1998 tarihinde Cambridge şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Andrew Knowles şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Knowles Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tom Knowles, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Knowles'nin FC Walsall ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Tom Knowles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/tomm_knowless
Tom Knowles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Knowles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Şubat 2018 yılında Cambridge Utd.
30 Kasım 2020 yılında Yeovil Town
4 Ağustos 2022 yılında FC Walsall
Tom Knowles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Knowles şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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