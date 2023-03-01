Tom Mehew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Mehew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Mehew adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Mehew Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Mehew 26 Mayıs 2001 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Samuel James Mehew şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Mehew Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Mehew'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tom Mehew Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Mehew futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Bristol R. U21
12 Aralık 2019 yılında Stratford Town
12 Ocak 2020 yılında Bristol R. U21
20 Kasım 2020 yılında Bath City
9 Ocak 2021 yılında Bristol R. U21
26 Ekim 2021 yılında Bath City
26 Kasım 2021 yılında Bristol R. U21
10 Aralık 2021 yılında Gloucester
9 Ocak 2022 yılında Bristol R. U21
11 Ocak 2022 yılında Swindon Superm.
24 Mart 2022 yılında Bristol R. U21
25 Mart 2022 yılında Chippenham
31 Mayıs 2022 yılında Bristol R. U21
1 Temmuz 2022 yılında Chippenham
Tom Mehew Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Mehew şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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