Tom Siebenaler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Siebenaler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Siebenaler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Siebenaler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Siebenaler 28 Eylül 1990 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Siebenaler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE360 SPORTS yapmaktadır. Tom Siebenaler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tom Siebenaler'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Siebenaler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Siebenaler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tom Siebenaler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Siebenaler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2009 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2019 yılında FC UNA Strassen

Tom Siebenaler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Siebenaler şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tom Siebenaler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Remerschen (LUX)

Lüksemburg U21 takımında 5 numaralı formasıyla 27 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.