Tom Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Smith 25 Şubat 1998 tarihinde Swindon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tom Spencer Smith şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Smith Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Tom Smith'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Swindon Town

22 Şubat 2017 yılında Waterford FC

1 Mayıs 2017 yılında Swindon Town

12 Ekim 2017 yılında Bath City

31 Mayıs 2018 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2018 yılında Cheltenham

20 Eylül 2018 yılında Bath City

20 Ocak 2019 yılında Cheltenham

2 Temmuz 2019 yılında Bath City

26 Şubat 2021 yılında FC Dag & Red

31 Mayıs 2021 yılında Bath City

Tom Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Smith şuan Bath City takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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