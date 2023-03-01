Tom White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom White adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom White Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom White 9 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Alan White şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom White Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tom White'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tom White Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom White futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Gateshead
23 Ocak 2017 yılında Spennymoor United
23 Şubat 2017 yılında Gateshead
1 Eylül 2017 yılında West Auckland
1 Ekim 2017 yılında Gateshead
15 Kasım 2017 yılında Ashington AFC
16 Aralık 2017 yılında Gateshead
5 Ocak 2018 yılında Scarborough Athletic
3 Şubat 2018 yılında Gateshead
9 Temmuz 2019 yılında Blackburn U21
15 Kasım 2019 yılında Barrow
31 Mayıs 2020 yılında Blackburn U21
28 Temmuz 2020 yılında Bolton
2 Şubat 2021 yılında Blackburn U21
5 Şubat 2021 yılında Hartlepool Utd.
15 Mayıs 2021 yılında Blackburn U21
1 Temmuz 2021 yılında Barrow
Tom White Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom White şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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