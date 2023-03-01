Tom Wray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Wray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Wray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tom Wray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tom Wray {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tom Wray Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tom Wray'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tom Wray Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tom Wray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Dartford
Tom Wray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tom Wray şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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