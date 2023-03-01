Tomas Holy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Holy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Holy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Holy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Holy 10 Aralık 1991 tarihinde Rychnov nad Kněžnou şehrinde doğmuştur. 2,06 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Holý şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Holy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Tomas Holy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Holy'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tomas Holy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/holas_91/

Tomas Holy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Holy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Holy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Holy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2010 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2012 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2013 yılında Graffin Vlasim

31 Aralık 2013 yılında Sparta Prag

1 Ocak 2014 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2015 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2015 yılında Fastav Zlin

31 Aralık 2016 yılında Sparta Prag

20 Ocak 2017 yılında FC Gillingham

1 Temmuz 2019 yılında Ipswich

26 Ekim 2021 yılında Cambridge Utd.

2 Kasım 2021 yılında Ipswich

27 Ocak 2022 yılında Port Vale

31 Mayıs 2022 yılında Ipswich

1 Temmuz 2022 yılında Carlisle United

Tomas Holy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Holy şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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