Tommy Block kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Block Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tommy Block adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tommy Block Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tommy Block 23 Aralık 1999 tarihinde Sutton şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tommy Block Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Tommy Block, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tommy Block'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tommy Block Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tommy Block futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Woking FC U18
1 Ağustos 2016 yılında Havant FC U19
15 Ağustos 2016 yılında Pagham
15 Eylül 2016 yılında Havant FC U19
5 Ekim 2016 yılında Chichester
5 Ocak 2017 yılında Havant FC U19
1 Temmuz 2017 yılında Bognor Regis
18 Ocak 2019 yılında Hibernian B
7 Temmuz 2019 yılında Queen's Park
14 Ocak 2020 yılında Hibernian B
9 Eylül 2020 yılında Woking
18 Ocak 2022 yılında Hampton & Rich.
31 Mayıs 2022 yılında Woking
1 Temmuz 2022 yılında Hampton & Rich.
23 Ocak 2023 yılında Dartford
Tommy Block Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tommy Block şuan Dartford FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Brighton & Hove Albion FC (2011-2016), Chichester City, Pagham (-2017)
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