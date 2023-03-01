Tommy Block kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tommy Block Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tommy Block kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tommy Block ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.