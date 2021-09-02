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  3. Tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü!

Tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seyir halinde bulunan tomruk yüklü kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü!

Aydın'ın Nazilli ilçesinden yüklediği tomrukları Denizli'ye götüren Bayram Erşafak yönetimindeki 20 K 7099 plakalı kamyonun Sarayköy yakınlarında arka lastiğinden dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine trafikte seyreden diğer araç sürücüleri Erşafak'ı uyardı.

Beylerbeyi yakınlarında Erşafak'ın park ettiği kamyonun lastiğinin alev almasıyla başlayan yangın, aracın üzerindeki tomruklara da sıçradı.

Tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de bölgede önlem aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü!

İş makinesiyle kamyonun üzerindeki tomruklar boşaltılarak soğutma çalışması yapıldı.

Kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tomruk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü!

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