İstanbul Kağıthane Seyrantepe’de yaşanan olayda Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım'ın hayatını kaybetmesinin ardından, Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kim öldürdü, nasıl öldü? soruları internette en çok aratılanlar arasına girdi. İşte detaylar...

TOPÇU UZMAN ÇAVUŞ ZEYNEL YILDIRIM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? KİM ÖLDÜRDÜ, NASIL ÖLDÜ?

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli olan Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım 26 yaşındaydı. Uzman Çavuş rütbesindeki Yıldırım, Kağıthane Seyrantepe’de evlilik hazırlığında olduğu nişanlısı ile birlikte ikamet ediyordu. Yıldırım, tartışma yaşadığı 30 yaşındaki nişanlısı Gizem E. tarafından vurularak öldürüldü.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

26 yaşında olan Zeynel Yıldırım evlilik hazırlığında olduğu 30 yaşındaki nişanlısı Gizem E. ile bir süre önce aynı evde yaşamaya başladı. İddialara göre yuva kurmaya hazırlanan çift arasında, bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı. Sık sık sorunlar yaşayan çift, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Seyrantepe’deki evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın uzun süre devam etmesi sonrasında Gizem E., nişanlısı Yıldırım’ın beylik tabancasını alarak, tetiğe bastı. Yıldırım, nişanlısı tarafından beylik tabancasıyla 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Haber verilmesi ile olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Katil zanlısı kadın Kağıthane polisi tarafından gözaltına alınırken, tabancaya ise el konuldu.

