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Toplu taşımada maske zorunluluğu var mı? Maske yasağı var mı, kalktı mı 2022 ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Toplu taşımada maske zorunluluğu var mı? Maske yasağı var mı, kalktı mı 2022 ?' sorularına açıklık getirdi. İşte detaylar...

Toplu taşımada maske zorunluluğu var mı? Maske yasağı var mı, kalktı mı 2022 ?

Tüm Türkiye bugün Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklamalara odaklandı. Bakan Koca koronavirüs  yasaklarına dair açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda, Toplu taşımada maske zorunluluğu var mı? Maske yasağı var mı, kalktı mı 2022? Detaylar haberimizde...

Toplu taşımada maske zorunluluğu var mı? Maske yasağı var mı, kalktı mı 2022 ?

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU VAR MI? MASKE YASAĞI VAR MI, KALKTI MI 2022 ?

Fahrettin Koca, "Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar, mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değildir. Şimdi bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum" diyerek alınan kararları sıraladı:

1 - Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor

2 - Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil

3 - Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı.

4 - Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

5 - Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek

Bakan Koca,

"Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz."

diyerek toplu taşımada maske zorunluluğunun devam edeceğini belirtti.

 

Toplu taşımada maske zorunluluğu var mı? Maske yasağı var mı, kalktı mı 2022 ?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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