Koronavirüs salgını sürecinde HES kodu uygulamasının kullanımı genişletilmeye devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu genelge gönderildi. Genelge kapsamında şehir içi toplu ulaşım araçlarında kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Peki Toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunlu mu? HES kodu zorunluluğu var mı? İşte detaylar...

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINA HES KODU ZORUNLULUĞU VAR MI?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre HES kodu olmadan otobüs, metro ve metrobüsle binilemeyecek. Ayrıca, başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.

Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

(Şehir içi toplu taşıma araçlarında) "Entegrasyon ile Covid-19 tanılı ya da temaslısı olanlar varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.