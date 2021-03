Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Toprak Can Adıgüzel Alev Alev dizisinden ayrılacak mı? Ekranların sevilen dizisi olan Alev Alev'de Ali Başsaygın karakterini canlandıran, Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'yle rol arkadaşı olan Toprak Can Adıgüzel son zamanlarda çıkan diziden ayrılıyor iddialarıyla gündeme geldi. İzleyiciler tarafından sıklıkla sorulan Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Toprak Can Adıgüzel Alev Alev dizisinden ayrılacak mı? Sorularının cevabı haberimizde...

Alev Alev dizisi Ali karakterine hayat veren Toprak Can Adıgüzel'in sahnelerinin azaldığı dizinin takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Dizide Çiçek karakterine hayat verecek Hazar Ergüçlü ile partner olan Adıgüzel sevenleri tarafından merakla aratılıyor. Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli, kaç yaşında? Toprak Can Adıgüzel Alev Alev dizisinden ayrılacak mı? Sorularının yanıtı haberimizde... TOPRAK CAN ADIGÜZEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 26 Ocak 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel orta öğretim öğrenciliği zamanlarında çeşitli tiyatro oyunları ile sahne almaya ve müzikle ilgilenmeye başlamıştır. 2012 yılında İstanbul'a taşınan Adıgüzel, yüksek öğretim eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. Yönetmen koltuğunda Selçuk Yöntem’in oturduğu Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu’nda ‘Benim Adım Feuerbach’ isimli oyunla sahne almaya başlayan başarılı oyuncu 2019 yılında da Toy İstanbul’da ‘Yak Bunu’ isimli oyunda yer almıştır. Adıgüzel bir dönem çok sevilen ve Fox Tv ekranlarında yer alan Kadın adlı dizinin final bölümündeki İsmail karakteri ile de adını duyurmuştur 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Alev Alev’ adlı dizide Ali karakterine hayat vermektedir. TOPRAK CAN ADIGÜZEL ALEV ALEV DİZİSİNDEN AYRILACAK MI? Show Tv'de yayınlanan Alev Alev dizisinde Ali karakterini canlandıran Torak Can Adıgüzel'in son zamanlarda sahnelerinin azalmasının nedeni sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. İddialara göre; Hazar Ergüçlü'nün rol arkadaşları Dilan Çiçek Deniz ve Demet Evgar'ı kıskandığı ve dizideki partnerleri Adıgüzel ile ilgili sorun çıkardığı konuşuluyor. Ergüçlü'nün, Deniz ve Evgar'ın partnerlerinin daha ünlü olmasını kıskanarak çekimler esnasında "Benim rol arkadaşım niye onlarınki kadar ünlü değil" diyerek kavga çıkardığı iddia edilen Ergüçlü'nün bu çıkışı üzerine Toprak Can Adıgüzel'in sahneleri azaltıldı. Oyuncun yakından diziden ayrılacağı iddia ediliyor. toprak can adıgüzel