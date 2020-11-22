KPSS ortaöğretim sınavında yer alan sorulardan birisi de TEMA Vakfı kurucusu olan Toprak Dede ile ilgili soruydu. Tema Vakfı kurucusu 20 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da kaybettiğimiz Hayrettin Karaca'dır. Soruların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hayrettin Karaca'nın kim olduğu ve hayatı araştırma konusu haline geldi. Peki Toprak Dede kimdir? Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca kimdir? Detaylar haberimizde...

TOPRAK DEDE KİMDİR? TEMA VAKFI KURUCUSU HAYERETTİN KARACAN KİMDİR?

Hayrettin Karaca; 4 Nisan 1922 tarihinde Bandırma’da dünyaya gelmiş Türk bili insanıdır. Karaca; Hocazade Halil Efendi ile Zehra Hanımın oğludur. Kırım muhaciri olan Karaca, lise eğitimi tamamlamasının ardından ailesinin triko-örme işini üstlenmiş ve bu işi çok yukarılara çıkarmıştır. Hatta ülkenin en önemli sanayi kuruluşunu yapmıştır. Karaca firması Türkiye’de ihracatta önde kuruluşlar arasında yer almıştır. Bu öndelik diğer firmalara göre 20 sene evvel gerçekleşmiştir.

Hayrettin Karaca bu işlerinin yanı sıra 50 yaşlarında iken Türkiye’nin ilk özel arboretumunu kurmuş ve bu arboretuma Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde aldığı tohumları diktirmiş, yine gördüğü botanik bahçelerden esinlenerek geliştirmiştir. Yalova’daki Karaca Arboretumu, dünyadaki botanikçilerin dikkatini çekmiş bir yerdir. Senede iki sefer yayınlanan Arboretum Magazin’i bilimadamlarının araştırma ve fikirlerinin yansıtıldığı bir forumun adıdır. 14.000 çeşit bulunan arboretum buna ek olarak Türkiye’de nesli tükenen türleri için bir gen koruma merkezidir.

Hannover Üniversitesi’nden ekoloji profesörü olan Franz H. Meyer arboretum hakkında şöyle yorum yapmıştır; ”Şu ana kadar kimsenin bireysel kar beklemeden Hayrettin Karaca gibi insanlık için iş yapanını görmedim.” Hayrettin Karaca TEMA Vakfı’nın kurucu üyelerinden olup doğaya katkıları sayılmayacak kadar çoktur. Doğal hayatla iç içe olmayı seven Karaca özellikle ağaç dikim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı "Toprak Dede" olarak adlandırılan Karaca, 97 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.