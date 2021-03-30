Toprak Sağlam kimdir? Nereli, kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Soruları araştırılıyor. Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kırmızı Kamyon dizisinde Gönül karakterini canlandıran Toprak Sağlam hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları sizler haberimizde derledik....

TOPRAK SAĞLAM KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. Baba tarafından aslen Trabzon’ludur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2005 yılında yayınlanan İlk Göz Ağrısı dizisi ile atan Toprak Sağlam; Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Düğüm Salonu, Lokman, Kara Ekmek, Detay, Kedi Özledi, Osmanlı Tokadı, Gökten Üç Elma Düştü gibi pek çok yapımda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde Emel karakterine hayat veren Toprak Sağlam, 1.66 metre boyunda ve Terazi burcudur.

LAYIK GÖRÜLDÜĞÜ ÖDÜLLER

2009 – 20. Ankara Film Festivali – Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu – Gökten Üç Elma Düştü

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

2019 – Güvercin (Emel) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Bizanslı Teodora) (TV Dizisi)

2017 – Düğüm Salonu (Müjde) (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Gözde) (TV Dizisi)

2015 – Lokman İlyas (Zeynep) (TV Filmi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2015 – Detay (Müge)(Sinema Filmi)

2015 – Delibal (Filiz)(Sinema Filmi)

2015 – Rumuz Cavidan (Cavidan) (TV Dizisi)

2015 – Eksik (Dilek)(Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Osmanlı Tokadı (Nurseda) (TV Dizisi)

2013 – Kedi Özledi (Spiker) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Böyle Bitmesin (Emine) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Cennet) (TV Dizisi)

2009 – Hicran Yarası (Müjde) (TV Dizisi)

2008 – Gökten Üç Elma Düştü (Sema) (Sinema Filmi)

2008 – Dantel (Genç Seher) (TV Dizisi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Oya) (TV Dizisi)

2006 – Karınca Yuvası (Aslı) (TV Dizisi)

2005 – İlk Göz Ağrısı (Fidan) (TV Dizisi)