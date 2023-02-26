Tornike Kapanadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tornike Kapanadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tornike Kapanadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tornike Kapanadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tornike Kapanadze 4 Haziran 1992 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თორნიკე კაპანაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tornike Kapanadze Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Business Consulting yapmaktadır. Tornike Kapanadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tornike Kapanadze'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tornike Kapanadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tornike Kapanadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tornike Kapanadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tornike Kapanadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında T. Kutaisi II

1 Temmuz 2012 yılında Samgurali

1 Temmuz 2013 yılında Torpedo Kutaisi

15 Ocak 2014 yılında FC Zestaponi

10 Ocak 2015 yılında FC Samtredia

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Kutaisi

11 Ocak 2020 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2021 yılında FC Dila

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Batumi

Tornike Kapanadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tornike Kapanadze şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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