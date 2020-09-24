Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ömer Arıöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Ctumhurbaşkanlığı Atama Kararlarında 6 üniversiteye rektör atandı. Bunlardan birisi de Toros Üniversitesine atanan Ömer Arıöz oldu. Peki, Prof. Dr. Ömer Arıöz kimdir? Kaç yaşında Nereli? Detaylar haberimizde...

PROF. DR. ÖMER ARIÖZ KİMDİR?

Eğitimine 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde başlayan Ömer Arıöz, burada İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1995'te bölümünden mezun olan Arıöz, Yüksek Lisansını da İnşaat Mühendisliği üzerine yaptı. 2003-2005 yılları arasında Doktorasını Anadolu Üniversitesinde tamamlayan Profesör, birçok farklı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1995-1998 yılları arasında ODTÜ İnşaat Mühendisliğin bölümünde Araştırma Görevlisi olarak yer aldı. 2000-2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde Öğretim Görevlisi olarak yer aldı. 2005-2009 yılları arasında ise Doktor Öğretim Üyesi olarak yine Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümündeki görevine devam etti.

Prof. Dr. Ahmet Arıöz, Toros Üniversitesinde Rektörlük görevine başlamadan önce Toros Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde Profesör olarak yer alıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı