Torunu olduğu iddia edilmişti! Bakan Koca'dan o haberlere yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğuna oturttuğu çocuğun torunu olduğu iddia edilmişti.

İddialara sosyal medya hesabında paylaşım yapan Bakan Koca, küçük çocuğun torunu olmadığını sözlerine ekledi.

Bir Twitter kullanıcısının, "Geçen seneki “Yaklaşma Bana” olayının kahramanı çocuk değil mi bu?" paylaşımını alıntılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Evet o evladımız. Mustafa Erkam Ordulu. Fatsa TOKİ İlkokulu’nda okuyor. Torunum değil ama bazen benim yerime açıklama yapıyor."