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  3. Torununu gezmeye götüren yaşlı adam eve döndüğünde şok oldu!

Torununu gezmeye götüren yaşlı adam eve döndüğünde şok oldu!

Antalya'da torunu ile birlikte gezmeye çıkan 60 yaşındaki adam, eve döndüğünde evinin yandığını gördü. Bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıkan evde maddi hasar meydana geldi.

Torununu gezmeye götüren yaşlı adam eve döndüğünde şok oldu!

Antalya'da torunu ile birlikte gezmeye çıkan 60 yaşındaki adam, döndüğünde evinin yandığını gördü. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, evin balkonunda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi 2133 sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartman dairesinin 2. katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada torunu ile birlikte dışarıda olan ev sahibi Sadullah Ayaş (60), eve döndü. Evinin yandığını gören adam panikle yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını söndürürken, balkonda bulunan koltuk takımı ve masa kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

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