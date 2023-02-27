Toshihiro Aoyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toshihiro Aoyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toshihiro Aoyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toshihiro Aoyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toshihiro Aoyama 22 Şubat 1986 tarihinde Kurashiki, Okayama şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 青山 敏弘 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toshihiro Aoyama Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toshihiro Aoyama, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2004 tarihinde katılmıştır. Toshihiro Aoyama'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Toshihiro Aoyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toshihiro Aoyama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Toshihiro Aoyama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toshihiro Aoyama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2004 yılında Sanf. Hiroshima

Toshihiro Aoyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toshihiro Aoyama şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Toshihiro Aoyama Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kurashiki Kawatetsu Soccer Shonendai (1992-1998), Kurashiki Hajaxs FC (1998-2000), Tsuyama Sakuyo HS (2001-2003)

Japonya takımında 17 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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