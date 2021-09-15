‘Tostçu Mahmut’ ismiyle tanınan Anıl Kurt hayatını kaybetti! Trafik kazasına kurban gitti
Anıl Kurt, şube açılışı için çıktığı yolda Niğde’nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği kazada hayata gözlerini yumdu.
'Tostçu Mahmut', Adana’nın Seyhan ilçesindeki küçük tablasında Müslüm Gürses şarkıları çalarken yaptığı 'Ütü Tost'lar ile sosyal medya fenomeni haline gelmişti. İstanbul’daki şubesinin açılışı için yola düşen Kurt, Ulukışla’da geçirdiği trafik kazasında öldü.
Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi mevkiinde, M.Y. yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı araç ile 01 EMC 88 plakalı Anıl Kurt’un aracı çarpıştı.
SIKIŞARAK HAYAT VERDİ
Kaza yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kurt’un araç içerisinde sıkışarak öldüğünü belirttiler.
Kazayla ilgili Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
SON DİNLEDİĞİ İSİM DE MÜSLÜM GÜRSES’Tİ
Anıl Kurt’un sosyal medyadan kazadan önce paylaşım yaptığı belirtildi.
Paylaşımında çok sevdiği isim Müslüm Gürses’i dinlediği fark edildi.