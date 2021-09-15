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Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Anıl Kurt öldü mü, neden öldü?

Sosyal medyada Müslüm Gürses şarkıları söyleyerek yaptığı tostlarla tanınan ve fenomen haline gelen Tostçu Mahmut'un sahibi anıl Kurt'un hayatını kaybettiği haberlerinin üzerine, Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Anıl Kurt öldü mü, neden öldü? Soruları araştırılıyor. Cevaplar haberimizde...

Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Anıl Kurt öldü mü, neden öldü?

Çektiği videolarla fenomen haline gelen, yaptığı tostlara koyduğu acı miktarı ile ve Müslüm Gürses şarkıları ile tanınan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt'un hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başladı. Bunun üzerine Anıl Kurt'un hayatını merak edenler Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Anıl Kurt öldü mü, neden öldü? Sorularını merak etmeye başladı. İşte cevaplar...

TOSTÇU MAHMUT'UN SAHİBİ ANIL KURT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tosçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt, sosyal medyada yaptığı ütü tost ile ve "acı atıyorum ağabey" sözüyle çektiği videolarla fenomen haline gelmişti. Aslen Adanalı olan Kurt'un kaç yaşında olduğu ise bilinmiyor. Adana'da bulunan dükkanının önünde kuyruk oluşan ve bölge halkı tarafından da çok sevilen Anıl Kurt'un İstanbul'da da şube açmak istediği ve yakın zaman içerisinde açılışını yapacağı biliniyordu.

Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Anıl Kurt öldü mü, neden öldü?

ANIL KURT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Tostçu Mahmut olarak tanınan Anıl Kurt'un İstanbul'da açmak istediği şubenin açılışına giderken trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Saat 02.30 sıralarında meydana geldiği öğrenilen kazada, Anıl Kurt'un sürücüsü olduğu aracın karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. Kazada fenomen tostçunun hayatını kaybettiği ifade edilirken, cansız bedeninin otopsi için morga kaldırıldığı bildirildi.

Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Anıl Kurt öldü mü, neden öldü?

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